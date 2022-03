Apesar da atuação do Vasco, Zé Ricardo exalta a classificação: ‘Vitórias dão confiança’

Zé Ricardo fez alterações para o início do jogo e durante a partida. Mas o Vasco não foi superior à Ferroviária em momento algum da partida desta quarta-feira. O mais importante, contudo, foi obtido. O treinador, então, celebrou a classificação à segunda fase da Copa do Brasil, citando equipes que foram eliminadas nesta etapa do torneio.

Zé Ricardo falou sobre atuação do Vasco (Foto: Rafael Ribeiro/Vasco)

– Todos nós estamos empenhados para que esse ano não ocorra como no final do ano passado, que possamos buscar a subida para a Série A. Grêmio, Sport, CRB, Novorizontino foram eliminados. Não podemos nos precipitar. Temos um caminho longo ainda com discussões internas para traçarmos o caminho plausível – explicou Zé, lembrando do empréstimo de R$ 70 milhões ao clube. E completou ponderando sobre possíveis reforços:

– Vou enaltecer quem está no clube. Ao falar de reforços, eu estaria menosprezando o grupo que formamos até agora. O elenco está em construção, oscilações vão ocorrer. Não estamos satisfeitos com tudo, mas as classificações e vitórias dão confiança. É um grupo de jovens, que vem com a pressão do trabalho no ano passado. Tentamos ter equilíbrio e sabedoria para dar o próximo passo – pregou o treinador.

O próximo compromisso do Vasco é neste domingo, contra o Flamengo. A partida será no Estádio Nilton Santos.

