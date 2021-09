Aperfeiçoamento e lutas animadas: CEO do Iron Man abre o jogo sobre edição 22; confira A última edição marcou o retorno do evento após longa pausa por conta da pandemia do novo coronavírus e contou com transmissões na TV Cultura no aplicativo IMTV.SHOW

Após o sucesso da edição 21, que foi realizada no último mês de julho, em Belém (PA), o Iron Man MMA está a todo vapor para o card 22, que está programado para o mês de outubro – ainda sem uma data definida. A última edição marcou o retorno do evento após longa pausa por conta da pandemia do novo coronavírus e contou com transmissão da TV Cultura no Pará e também através do aplicativo IMTV.SHOW. Iron Tomaz, CEO da organização, prometeu mais um show.

– A edição 22 seguirá o mesmo rito da edição anterior, com o mesmo nível de transmissão e o aperfeiçoamento da estrutura que foi elogiada por Wanderlei Silva e dois diretores de grandes canais de TV que assistiram ao evento. Esse sucesso nos rendeu o fechamento com um canal de TV muito importante, que iremos divulgar no início de outubro – disse, animado, o dirigente.

O card já está sendo definido pela organização e terá o retorno de Bruno Xinoco, que fará a primeira defesa de cinturão na categoria até 66kg. A edição contará ainda com mais três lutas femininas – que vem sendo uma das bandeiras do evento. Na categoria até 77kg, Eduardo Camelo vai defender o título contra Luan Santana. Iron projetou esse aguardado combate.

– Estamos falando de dois atletas totalmente talentosos. O Luan Santana é um garoto experiente, com passagem pelo Brave. Gosto muito do estilo de luta dele e ainda tem a questão que é aluno da fera Cristiano Marcelo, líder da CM Cystem, que tem a melhor equipe de MMA do Brasil. Por outro lado, o Eduardo Camelo já passou uma temporada na Evolução Thai do professor André Dida e também é um atleta com muitos recursos dentro da luta – projetou.

O card de número 22 do Iron Man MMA terá o apoio da Seel-PA, através do governo do estado paraense e seu titular Nilvan Noronha. Iron destacou o compromisso da imunização contra a Covid-19, como um dos pontos de maior segurança para realização do evento. Ele aproveitou para agradecer ao governador Helder Barbalho e a Iran Lima, que é chefe da Casa Civil.

