Aperam BioEnergia e Nexa firmam parceria em bio-óleo para reduzir emissões na produção de zinco

A Aperam BioEnergia, braço do grupo siderúrgico Aperam, e a Nexa, subsidiária da Votorantim, firmaram uma parceria para comercialização de bio-óleo. A ação tem como objetivo avançar na transição energética com foco na descarbonização da indústria.

Por meio da parceria, a Aperam BioEnergia deve vender 10 mil toneladas de bio-óleo. O produto serve como uma alternativa aos combustíveis fósseis e será utilizado pela Nexa durante a produção de zinco. A expectativa é que 25 mil toneladas de dióxido de carbono (CO2) deixem de ser despejadas no meio ambiente.

A previsão é que o bio-produto já seja utilizado neste ano em 12 fornalhas de produção de óxido de zinco da unidade siderúrgica da Nexa em Três Marias (MG). O bio-óleo é um subproduto da produção de carvão vegetal das florestas renováveis da Aperam no Vale do Jequitinhonha.

Com origem 100% renovável e baixo teor de enxofre, o bio-óleo é uma alternativa testada desde 2017 pela Aperam em diferentes aplicações. O produto tem potencial para substituir combustíveis fósseis em processos industriais.

Segundo o gerente geral da unidade da Nexa Três Marias, Paulo Nogueira, a próxima etapa da parceria prevê a aplicação gradual do biocombustível em 47 fornalhas.

“Hoje, a Nexa já é o produtor de zinco com a pegada de carbono mais baixa no mundo inteiro. O uso do bio-óleo em nossas operações intensificará o cumprimento de nossas metas de descarbonização até 2030”, disse Nogueira.

O gerente acrescentou que a Nexa tem como meta a redução em emissões diretas (escopo 1) em 20%, isto significa uma redução total de 52 mil toneladas de carbono, além de manter uma grande porcentagem de recursos renováveis em sua matriz elétrica.

O gerente-executivo da Aperam BioEnergia, Benone Braga, acrescentou que a parceria com a Nexa fortalece a adoção em larga escala do bio-óleo sustentável.

“Já temos outros contratos com outras empresas e estamos negociando com outros grandes players brasileiros. Assim temos certeza de que estamos no caminho certo ao oferecer ao mercado um produto 100% nacional de grande valor agregado”, disse Braga.

