Apenas um dos 6 acusados da trama golpista irá ao julgamento no STF na terça

Acusado de participar da trama golpista, o ex-assessor para Assuntos Internacionais da Presidência da República Filipe Martins deve comparecer ao STF na terça-feira, 22, para assistir ao julgamento que pode transformá-lo em réu. Além dele, outros cinco acusados são alvo da fatia da denúncia que será analisada .

Integrante do mesmo grupo, o ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal Silvinei Vasques também tinha pedido para assistir ao julgamento, mas depois desistiu. A defesa alegou que o deslocamento até Brasília poderia colocar em risco o cumprimento de medidas cautelares impostas pelo ministro Alexandre de Moraes.

Vasques está proibido de utilizar redes sociais, não pode dar entrevistas e não pode deixar o país, além de ser obrigado a usar tornozeleira eletrônica.

Os outros quatro do grupo que terá a denúncia analisada na terça-feira são: o general da reserva do Exército Mário Fernandes; os delegados da Polícia Federal Fernando de Sousa Oliveira e Marília Ferreira de Alencar; e o coronel da reserva do Exército e ex-assessor da Presidência da República Marcelo Costa Câmara.