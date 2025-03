Apenas 29% dos brasileiros acham que Bolsonaro será inocentado pelo STF, diz Ipespe

A pesquisa Pulso Brasil/Ipespe divulgada nesta quinta-feira, 27, aponta que apenas 27% dos brasileiros acham que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) será inocentado pelo STF (Supremo Tribunal Federal), enquanto 66% acreditam na condenação. A Corte decidiu na quarta-feira, 26, de maneira unânime, a tornar o ex-mandatário e outros sete réus no inquérito que investiga o plano de golpe de Estado após as eleições de 2022.

O levantamento foi realizado entre os dias 20 e 25 de março, ou seja, antes de o STF aceitar a denúncia da PGR (Procuradoria-Geral da República). Outros 5% dos entrevistados não souberam ou não responderam o questionamento.

Ao observar o eleitora que aprova o governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), a expectativa pela condenação é maior: nove em cada 10 pessoas do grupo tem avaliação positiva em relação à punição. Em contra partida, 5% espera que ele seja inocentado.

Por sua vez, entre as pessoas que desaprovam a atual gestão, as opiniões se dividem. Metade (50%) afirmam esperar pela condenação, ante 47% existe a expectativa de absolvição.

Nos segmentos sociais, como gênero; idade; grau de instrução; renda familiar e religião, o desejo pela condenação é majoritária: 59% entre o grupo com renda familiar de até 2 salários mínimos; 72% com renda familiar entre 2 e 5 salários mínimos e 74% com renda familiar acima de 5 salários mínimos.

No recorte regional favorável à punição, o cenário é o seguinte: 59% no Norte; 69% Nordeste; 70% Sudeste; 69% Centro-Oeste e 61% Sudeste.

Candidatura a presidente

Ao serem questionados sobre uma suposta candidatura de Bolsonaro (o que não será possível, pois o ex-presidente está inelegível por oitos anos pelo Tribunal Superior Eleitoral), 58% dos entrevistados afirmam que não conseguirá, ante 40% que acredita que ele conseguirá reverter a sentença da Corte Eleitoral.

Já entre os que aprovam o atual governo, 86% acredita que Bolsonaro seguirá inelegível, enquanto 61% dos que desaprovam o trabalho do petista esperam que o ex-presidente consiga participar da disputa eleitoral de 2026.

O levantamento ouviu 2.500 eleitores de 16 anos ou mais, por telefone. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, e a confiança é de 95,45%.