APCA premia melhores de 2022, como o Museu do Ipiranga e ‘Pantanal’

A Associação Paulista de Críticos de Arte (APCA) entrega nesta noite os troféus aos melhores de 2022 em dez categorias: Arquitetura, Artes Visuais, Cinema, Dança, Literatura, Música Popular, Rádio, Teatro, Teatro Infanto-Juvenil e Televisão. A cerimônia da 67.ª edição será realizada no Teatro Sérgio Cardoso, no bairro do Bexiga, a partir das 20h.

Entre os destaques, a novela Pantanal conquistou três prêmios: melhor folhetim, Osmar Prado como ator e Isabel Teixeira como atriz, única escolha unânime entre os cinco jurados. O programa Altas Horas ganhou na categoria Variedades.

No cinema, o melhor filme foi Segredos de Putumayo, de Aurélio Michiles, enquanto Gabriel Leone e Alice Braga, protagonistas de Eduardo e Mônica, foram escolhidos como melhores atores.

ARQUITETURA

A recuperação do Museu do Ipiranga foi escolhida como melhor obra pelo júri de Arquitetura, enquanto Via Ápia, de Geovani Martins, foi apontado como melhor romance do ano passado.

Entre os premiados em Teatro, o musical Brenda Lee e o Palácio das Princesas foi escolhido como melhor espetáculo, enquanto a atriz Ana Lúcia Torre foi escolhida para receber o grande prêmio da crítica, pela “inestimável contribuição ao teatro evidenciada em sua atuação em Longa Jornada Noite Adentro”.

“É importante destacar neste ano a retomada da valorização da cultura no País, em todas as áreas de expressão artística”, disse a jornalista Maria Fernanda Teixeira, presidente da APCA.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

