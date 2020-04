APAS: No Estado de São Paulo, vendas de Páscoa devem ter queda de 8,5%

As vendas de chocolates e ovos de Páscoa, que antes tinham perspectiva de alta de 2,2% em São Paulo, agora tem expectativa de queda de 8,5% no Estado. Para a Grande São Paulo a projeção é de recuo de 10,5%. O levantamento é da Associação Paulista de Supermercados (APAS).

A projeção é baseada em itens com vendas típicas para esta época do ano, e inclui bombons, ovos, barras e tabletes de chocolate, refrigerantes, cerveja, vinho e peixes. No interior do estado, a média de retrocesso nas vendas prevista é de 8,2%.

De acordo com a Associação, o principal motivo da mudança de expectativa é o contexto econômico atual. “Famílias voltaram seus gastos para produtos básicos, higiene e limpeza”, diz a Apas em nota.