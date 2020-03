Apas: movimento caiu pela metade nos supermercados na segunda-feira

A Associação Paulista de Supermercados (Apas) informa que o movimento nos supermercados paulistas caiu na segunda-feira, 23, pelo segundo dia consecutivo, em comparação com a última quinta-feira e com o último fim de semana, sexta, sábado e domingo.

Segundo a associação, a redução nas compras físicas, nas lojas, em função da determinação de quarentena, feita pelo governo do Estado, está provocando o crescimento das vendas online e por telefone, que – de acordo com a APAS – aumentou 74% em média na última semana.

“Apesar do online não ter o mesmo peso que as vendas presenciais, pois representam apenas 2% do volume total de negócios dos supermercados, em função desse tipo de demanda, 62% das empresas que operam com vendas online já estão reforçando suas equipes para manter um prazo adequado nas entregas”, informa a Apas em nota.