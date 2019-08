Apas e GS1 lançam sistema para unificar informações de produtos

A Associação Paulista de Supermercados (Apas) e a Associação Brasileira de Automação (GS1 Brasil) vão lançar um sistema de compartilhamento de informações de produtos com o objetivo de melhorar eficiência entre indústria e varejo. O sistema poderá ser contratado por meio de uma empresa nova e ainda sem nome, mas com previsão de começar a operar no fim de setembro.

A plataforma visa padronizar as informações de cada produto, seja alimento, vestuário, aparelho, etc, seguindo uma norma de qualificação de dados. “Queremos ser um concentrador de todas essas informações, de forma que todo mundo que queira informação sobre aquele produto não vai ter dúvida a hora que recorrer a esse cadastro único”, explicou o superintendente da Apas, Carlos Correa.

A ideia é que a própria indústria determine quantos e quais atributos devem ser cadastrados para cada item e que essa ficha seja compartilhada com os varejistas. Hoje, o que acontece é que a indústria tem um cadastro e cada estabelecimento comercial faz o seu próprio, seguindo especificações distintas, o que pode gerar perdas.

De acordo com um estudo feito em parceria entre a Ernst & Young e a Associação Brasileira de Prevenção de Perdas (Abrappe), em 2018, falhas operacionais foram responsáveis por 19% das perdas no varejo. Segundo a consultoria, elas poderiam ser minimizadas com técnicas de monitoramento.

Segundo o presidente da GS1 Brasil, João Carlos de Oliveira, o sistema nasce para atender a uma demanda do mercado. “Hoje acontece de as descrições da nota fiscal de um fabricante não conferirem com as do varejista. Isso gera perda de produto, pois a nota não é computada”, apontou Oliveira.

“Por exemplo, às vezes a indústria tem uma informação do produto, passa para o supermercado e quando ele cadastra o produto e emite a nota, sai com uma descrição que pode não ser a do fabricante. No caso do consumidor ter uma nota fiscal e pedir uma garantia, é um inconveniente, tem um ponto de dúvida”, disse Correa.

O cadastro único também incluirá fotos dos produtos, que auxiliam também os e-commerces, que dependem do apoio de imagens para maximizar vendas.