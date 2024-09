Apartamento de presidente do BNDES é invadido no Rio

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 15/09/2024 - 22:00 Para compartilhar:

O apartamento do presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Aloizio Mercadante, foi invadido na noite deste sábado, 14. Ele não estava no imóvel, que fica em Copacabana, na zona sul da capital fluminense.

O Estadão entrou em contato com a assessoria de Mercadante, que informou que ele iria não comentar o caso e aguarda as investigações da Polícia Federal.

A reportagem tentou contato com a Polícia Federal e com a Polícia Civil do Rio de Janeiro, mas não obteve retorno.