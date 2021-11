Aparecidense-GO vence Campinense-PB fora e fica perto do título da Série D

A Aparecidense-GO conquistou um grande resultado no primeiro jogo da final da Série D do Campeonato Brasileiro. Mesmo jogando fora de casa, no estádio Amigão, em Campina Grande (PB), venceu o Campinense-PB por 1 a 0, com gol marcado por David, ainda no primeiro tempo.

A partida de volta será realizada no próximo sábado, às 16h, no estádio Aníbal Batista de Toledo, em Aparecida de Goiânia (GO). Para coroar a campanha com o título, os goianos precisam de apenas um empate. Já os paraibanos precisam vencer a partir de dois gols para serem campeões no tempo normal – vitória por apenas um gol leva a decisão aos pênaltis.

Curiosamente, a Aparecidense não teve um retrospecto tão bom fora de casa na competição. Antes deste jogo, foram quatro vitórias, quatro empates e três derrotas. Já o Campinense apostava alto na sua campanha como mandante, pois tinha sete vitórias, três empates e apenas uma derrota até então. Mas perdeu e agora terá que correr atrás do prejuízo.

Além dos finalistas, Atlético-CE e ABC-RN também garantiram o acesso para disputar a Série C em 2002.

