Aparecidense e Vitória empatam sem gols no fechamento da quinta rodada da Série C

Apenas uma partida fechou a disputa da quinta rodada da primeira fase da Série C do Campeonato Brasileiro na noite desta segunda-feira (09). Jogando no Estádio Aníbal Toledo, na cidade de Aparecida de Goiânia, Aparecidense e Vitória fizeram um jogo de poucas emoções e, por isso, ficaram no empate sem gols. A igualdade manteve as duas equipes na parte de baixo da tabela.





Com o resultado, o Vitória segue na zona de rebaixamento, com quatro pontos. Em cinco jogos, são três derrotas, uma vitória e um empate. Já a Aparecidense chegou ao quarto jogo sem vitória. Mesmo assim,vem logo à frente, na 15ª colocação, com cinco.

Agora, os dois times tomam caminhos diferentes. O Vitória tem um duelo importante neste meio de semana pela Copa do Brasil. Na quinta-feira (12), a equipe encara o Fortaleza, no Estádio Barradão, pela rodada de volta da terceira fase. No jogo de ida, os baianos perderam por 3 a 0.

Já o Aparecidense terá uma semana livre até o próximo jogo. Isso porque, o próximo duelo válido pela Série C está marcado para domingo (15), contra o Figueirense, no Estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis, às 11h.

Confira todos os resultados da quinta rodada da Série C:

Mirassol 1 x 0 Campinense-PB

Ferroviário-CE 2 x 0 São José-RS

Manaus-AM 0 x 0 Confiança

Botafogo-PB 2 x 1 Altos-PI

Brasil-RS 1 x 0 Remo-PA

Ypiranga-RS 2 x 0 Floresta-CE

Atlético-CE 1 x 1 Figueirense

ABC-RN 1 x 0 Volta Redonda-RJ

Paysandu-PA 4 x 1 Botafogo

Aparecidense-GO 0 x 0 Vitória.