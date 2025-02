Apaixonado, Marcus Buaiz não poupa elogios à Isis Valverde: ‘Muito dedicada’

Recém-casado, Marcus Buaiz, não poupou elogios à esposa Isis Valverde em entrevista recente ao podcast “Os Nagle”. Durante a conversa, o empresário exaltou a conexão entre os dois e aproveitou para enaltecer a “dedicação” da atriz enquanto mãe e profissional.

“Encontrei uma pessoa que eu não esperava, num momento em que eu tinha dúvida se era possível construir algo sólido, de verdade. Eu acho que vivo um momento muito feliz, assim”, revela Buaiz. Ao ser questionado sobre uma possível paternidade com a artista, não negou a possibilidade: “Se Deus quiser, e for o meu caminho, sim”.

Os dois se casaram no civil em 24 de dezembro, em uma cerimonia discreta e “reservada”. O empresário já é pai de José Marcus, 13, e João Francisco, 10, fruto de seu antigo casamento com a cantora Wanessa Camargo, enquanto Isis é mãe de Rael, 6, de seu relacionamento com André Resende.

Marcus então continua a se declarar para a esposa e comenta se a nova fase da vida está sendo um recomeço. “Eu estava muito conectado comigo, Leda [apresentadora]. Era um momento em que eu estava olhando muito para mim”, explica.

“E aí, quando surgiu, foi maravilhoso. Que sorte a minha ter cruzado o caminho dela e a gente estar construindo alguma coisa tão verdadeira, assim, tão forte. Isso tem me inspirado a ser uma pessoa melhor todos os dias”.

“Ela é muito dedicada. Eu acho incrível o quanto ela ama o que faz. A gente se identifica também nesse lugar, troca muita ideia nesse sentido. E esse lugar de admiração é super importante no relacionamento. Seja olhando ela como empreendedora, ela como atriz, ela como mãe. E eu estou muito feliz.”

Juntos há dois anos e casados a pouco mais de um mês, o empresário ainda explica que os dois se conheceram casualmente. “Eu não estava esperando. Uma amiga em comum conectou a gente. E a coisa foi acontecendo. E aqui estamos”.