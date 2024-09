Apagão: ruas do centro de São Paulo ficam sem energia elétrica

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 13/09/2024 - 8:56 Para compartilhar:

Pelo menos nove ruas localizadas no centro de São Paulo registraram apagão desde a noite de quinta-feira, 12. A interrupção de energia elétrica começou por volta das 21h, segundo o “Bom dia SP”.

O telejornal destacou que o problema ainda persistia em vias do Bexiga e da Bela Vista. A falta de luz ainda atinge ruas como a Avenida Brigadeiro Luís Antônio. O problema também ocorreu na região dos viadutos Jaceguai e 9 de julho.

Ao site IstoÉ, a Enel informou que restabeleceu o fornecimento de energia para 75% dos clientes afetados, e que os técnicos atuam para normalizar 100% da prestação de serviço o mais rápido possível. “A companhia também deslocou geradores para garantir o fornecimento de energia enquanto os técnicos trabalham na solução definitiva da ocorrência”, completou. O portal questionou o que poderia ter causado o apagão, mas a companhia não respondeu.

Investimento de R$ 20 bilhões

A Enel divulgou na quinta-feira, 12, investimentos de R$ 20 bilhões para todo o Brasil até 2026. Desse valor, R$ 2 bilhões devem ser destinados para São Paulo, o que representa 45% a mais do que a média anual dos últimos seis anos.

No entanto a companhia não citou medidas para um projeto de enterramento de fios elétricos, algo que já foi sugerido pelo prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), após o apagão em novembro de 2023.

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, esteve no evento e disse que a Enel está em “estágio probatório” e precisará mostrar, depois do verão 2024-2025, que fez melhorias no serviço de distribuição de energia elétrica.

A companhia destacou que está direcionando cerca de 80% do plano de investimentos 2024-2026 para que suas distribuidoras possam melhorar a qualidade do serviço prestado e, assim, “garantir um atendimento ágil durante a temporada de chuva”.

*Com informações do Estadão Conteúdo