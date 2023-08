Apagão nacional deixa brasileiros sem energia elétrica

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 15/08/2023 - 10:13 Compartilhe

SÃO PAULO, 15 AGO (ANSA) – Um apagão nacional deixou cidades de ao menos 14 estados e o Distrito Federal sem energia desde as 8h da manhã (horário de Brasília) desta terça-feira (15).

Relatos apontam desabastecimento no Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia, Piauí, Pernambuco, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Maranhão, Amapá, Acre, Amazonas, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, além do DF.

Em nota, a distribuidora Neoenergia creditou o apagão a uma ocorrência no Sistema Interligado Nacional (SIN).

Segundo o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), houve uma interrupção de 16 mil megawatts “após a abertura da Interligação Norte/Sudeste”, mas as causas ainda estão sendo apuradas e a recomposição já foi iniciada.

Em atualização… (ANSA).

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias