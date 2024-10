Cuba sofre apagão geral causado por pane em sua principal termelétrica

Uma criança caminha carregando um guarda-chuva em Matanzas, Cuba, em 18 de outubro de 2024, durante um apagão nacional causado por uma falha na rede. As avarias técnicas, a escassez de combustível e a elevada procura têm feito com que as centrais termoeléctricas do país falhem constantemente, obrigando o governo a declarar emergência energética e a tomar medidas como o encerramento de escolas e fábricas. (Crédito: ANTONIO LEVI / AFP)