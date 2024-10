Apagão geral em Cuba foi causado por pane em sua principal termelétrica

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 18/10/2024 - 16:42 Para compartilhar:

Cuba sofreu, nesta sexta-feira(18), uma queda total do sistema elétrico devido à inoperância de sua principal usina termelétrica, informou o ministério de Minas e Energia, em um contexto de “emergência energética” no país.

“O sistema ficou sem energia em todo o país”, após a inoperância imprevista da usina termelétrica Antonio Guiteras, disse à TV estatal Lázaro Guerra, diretor-geral de Eletricidade do Ministério de Minas e Energia.

Na quinta-feira, o governo anunciou, entre outras medidas, a suspensão das atividades de trabalho do setor estatal para enfrentar a crise, que nas últimas semanas deixou a população de várias províncias até 20 horas sem luz em um único dia.

Guerra informou que quando a termelétrica saiu de serviço, “o sistema colapsou, ou seja, está em zero total desde essa hora”, e que o governo trabalha para restabelecer a energia o mais rapidamente possível.

O presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, disse em sua conta no X que “não haverá descanso até seu restabelecimento” e que o governo dá “absoluta prioridade à atenção e solução desta contingência energética de alta sensibilidade”.

Na quinta-feira, Díaz-Canel usou a mesma rede social para destacar que a ilha enfrenta uma “emergência energética” por problemas para adquirir combustível para abastecer seu sistema de energia, devido ao acirramento do embargo que Washington impõe à ilha desde 1962.

– Setor estatal paralisado –

Diante desta situação, o primeiro-ministro Manuel Marrero anunciou a paralisação de todas as atividades de trabalho estatais que não forem indispensáveis a fim de priorizar o abastecimento para as famílias.

Cuba registrou na quinta-feira quase 50% de déficit na geração de eletricidade.

Na ilha, a energia elétrica é gerada através de oito termelétricas antigas que, em alguns casos, apresentam avarias ou estão em manutenção, além de sete plantas flutuantes – que o governo arrenda de empresas turcas – e grupos eletrogêneos (geradores).

Toda esta infraestrutura requer, em sua maioria, combustível para funcionar.

Cuba atravessa sua pior crise em três décadas, com falta de alimentos, remédios e apagões crônicos que limitam o desenvolvimento das atividades produtivas.

Em 2023, a ilha se recuperou dos cortes de eletricidade diários que sofreu durante quase todo o ano de 2022.

O mais crítico ocorreu em outubro daquele ano, com um apagão generalizado na noite de 27 setembro, após a passagem do furacão Ian, que atingiu o oeste do país.