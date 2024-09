Apagão em SP: região da República, no centro, registra falta de luz

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 26/09/2024 - 21:22 Para compartilhar:

O centro de São Paulo registrou queda de energia na tarde desta quinta-feira, 26, que vem se estendendo durante a noite. A falta de luz se concentra na região da República, e também em pontos como Avenida Ipiranga, Barão de Itapetininga, Praça Júlio de Mesquita, Rua Helvetia e Rua Ana Cintra.

Em nota, a Enel, empresa responsável pela distribuição de energia elétrica na cidade, informa que está com equipes em operação desde as 16h40 para “identificar a origem da ocorrência e restabelecer o fornecimento de energia” aos moradores dos endereços citados.

“A companhia também está mobilizando geradores para suprir a distribuição de energia, enquanto os técnicos atuam na identificação e solução definitiva da falha”, informou a Enel, no comunicado.

Moradores do bairro Santa Cecília, também na região central, relataram queda de energia na Rua das Palmeiras. Questionada, a Enel disse que alguns endereços do bairro também fazem parte do conjunto de pontos que foram afetados pelo apagão.

Os moradores usaram as redes sociais para comentar a falta de energia. “Em Santa Cecília há quarteirões sem luz.”, disse um usuário na plataforma Bluesky.

“A Enel novamente causando transtornos no centro de São Paulo, deixando a região da República, Copan e arredores sem luz. Que situação, amigos!”, desabafou outra usuária.