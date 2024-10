Apagão em SP: funcionário da Enel morre atingido por árvore em serviço

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 15/10/2024 - 9:14 Para compartilhar:

O eletricista Esequiel Barbosa da Silva, de 52 anos, trabalhava na concessionária da Enel e morreu após ser atingido por uma árvore durante serviço, no sábado, 12, para restabelecimento de energia elétrica depois do apagão que deixou cerca de 2,1 milhões de clientes sem luz na região metropolitana de São Paulo.

+ Apagão em SP: cerca de 250 mil moradores ainda estão sem energia, diz Enel

No momento do acidente, o eletricista fazia o trabalho de recuperação da rede de distribuição. Por meio de nota enviada ao site IstoÉ, a Enel informou que o caso ocorreu em Cajamar. No entanto, a SSP-SP (Secretaria de Segurança Pública de São Paulo) informou que a ocorrência foi registrada na Estrada de Perus, no bairro Parque Anhanguera, zona norte da capital paulista.

A pasta ainda comunicou que Esequiel chegou a ser socorrido pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), mas não resistiu aos ferimentos. “O caso foi registrado como morte suspeita no 33° Distrito Policial e encaminhado ao 46° DP (Perus), área dos fatos”, completou.

Em nota, a Enel destacou que lamenta o ocorrido e segue em contato com os familiares do funcionário para prestar todo apoio necessário.

Um temporal atingiu São Paulo na noite de sexta-feira, 11, e causou a morte de sete pessoas no estado. No domingo, 13, a concessionária informou que as fortes chuvas afetaram o sistema de transmissão e deixou milhões de pessoas sem energia elétrica. Moradores atingidos pelo apagão realizaram protesto na segunda-feira, 14, na tentativa de chamar a atenção para a falta de luz.