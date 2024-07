Apagão cibernético não impactou atividades da ONS e nem a operação do Sistema Nacional

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 19/07/2024 - 10:17 Para compartilhar:

O Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) informou que o apagão cibernético global, que tem afetado redes de TV, aeroportos, bolsas de valores e outros serviços em todo o mundo, “não trouxe impactos para as atividades da empresa e nem para a operação do Sistema Interligado Nacional”. Em nota, a instituição que coordena e controla a operação das instalações de geração e transmissão de energia elétrica em todo o SIN disse que sua infraestrutura computacional não está diretamente sujeita ao evento já que o incidente foi causado por um produto que não é utilizado pela instituição. “As equipes do operador seguem monitorando os reflexos e impactos do ocorrido”, completou o órgão setorial.