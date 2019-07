Apagão atinge Venezuela; governo fala em ‘ataque eletromagnético’

Um apagão de energia elétrica atingiu a toda a Venezuela no final da tarde de hoje (22). O evento teve início as 16h45 (horário local). Ainda não há informações sobre a normalização do serviço no país.

Em nota, o governo da Venezuela disse que os primeiros indícios de investigação apontam para um “ataque eletromagnético” que atingiu o o sistema de geração hidrelétrica de Guayana, principal provedor de energia elétrica do país.

O ministro de Comunicação da Venezuela, Jorge Rodríguez, disse que o governo trabalha em procedimentos para efetuar a reconexão do sistema para reativar o serviço de energia elétrica no menor tempo possível.

“Ativamos os mecanismos para atender as contingências no fornecimento de água potável, prestação de serviços de transporte e em nossos centros de saúde”, disse Rodriguez por meio do Twitter.

Em março, outro apagão resultou na queda do fornecimento de energia, na capital, Caracas, e em 22 dos 23 estados venezuelanos, deixando cerca de 90% do país sem energia.