Apagão: 66% dos clientes afetados tiveram a energia restabelecida; previsão de retorno total é na terça

As fortes chuvas que atingiram a cidade de São Paulo e os municípios da região metropolitana na última sexta-feira (03), ainda causam transtornos para a população. Segundo a Enel , empresa responsável pelo fornecimento de energia elétrica em São Paulo e 23 municípios da Grande São Paulo, 1,4 milhão de clientes já tiveram a energia restabelecida até às 15:47 deste domingo (5), segundo a nota mais recente emitida pela concessionária.

Segundo a distribuidora, o número total de clientes que foram prejudicados foi de 2,1 milhões . A Enel afirma que triplicou a quantidade de funcionários nas ruas para atender aos chamados dos usuários. Porém, a energia só deve ser completamente restabelecida para todos os usuários até a próxima terça-feira (7) .

Segundo a companhia, os serviços estão sendo restabelecidos de forma gradual , com serviços considerados essenciais recebendo prioridade.

Na última sexta-feira, São Paulo e municípios da região metropolitana foram atingidos por fortes chuvas e ventos que atingiram velocidades acima dos 100 km/h.

A falta de energia também causou problema no fornecimento de água para os moradores de São Paulo e demais cidades da região metropolitana. Segundo a Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo), a queda no fornecimento de energia impossibilitou o funcionamento de algumas instalações da empresa, e pediu para que os clientes economizem água.

Por todo o Estado de São Paulo, pelo menos sete pessoas foram mortas em decorrência das chuvas e ventanias . Segundo a Defesa Civil, na capital há o registro de duas pessoas mortas em um carro, atingido por uma árvore. Osasco, Santo André, Limeira e Suzano, também registram óbitos.

