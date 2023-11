Apadrinhados pelo cantor Belo, Grupo Trevo 13 grava primeiro audiovisual, ‘Luau do Trevo’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 24/11/2023 - 21:18 Para compartilhar:

O grupo Trevo 13 entregou tudo no seu primeiro projeto audiovisual ‘Luau do Trevo’. Direto da Terra da Garoa, os amigos paulistas Amandinha e Digu desembarcam no Rio de Janeiro e se renderam ao calor e gingado carioca para esquentar o clima na gravação do projeto intimista, que aconteceu na noite desta quinta-feira, 23, e contou com a participação especial de nomes como Belo, Caju Pra Baixo e Só Kurtição.

“Eu sou um artista da geração de 90. Estou há 30 anos no mercado fazendo isso e tenho muitos afilhados, como a Trevo 13, que é uma dupla de São Paulo. É muito bom a gente ver artistas novos chegando, com o mesmo estilo que a gente. Defendem a bandeira do samba e do pagode, com a mesma força, o mesmo entusiasmo de quando comecei a minha carreira. Me sinto honrado por ser padrinho de tantos afilhados”, declarou Belo.

O pagodeiro cantou ao lado de Amandinha e Digu a canção ‘Amor dos Anjos’. A gravação do compilado aconteceu no Kauai Gastrolounge, na Ilha da Gigoia, zona oeste do Rio de Janeiro, e reuniu também outras quatro faixas inéditas, que falam sobre amor, calmaria, força, poder e muita diversão, como ‘Beck e amor’, ‘Voo apaixonado’, ‘Todo dia’ e ‘Deu errado’.

O repertório também trouxe uma combinação entre grandes sucessos já consagrados do samba, do pagode e outros gêneros da música popular brasileira.

O projeto, com direção musical de Duzinho Soares e audiovisual do Estúdio Century, será lançado ainda neste ano com o single ‘Amor dos Anjos’, junto com um pot-pourri, que trará a participação do cantor Belo, e deve ser posta em rotação nas plataformas digitais a partir do dia 22 de dezembro.

Esta será uma pequena mostra do que os fãs do grupo podem esperar e garante ser um marco para a carreira do grupo, que refaz o passo a passo de sua trajetória através da música.

“Esse audiovisual está muito com a cara do Trevo 13 e estamos agora muito ansiosos para mostrar toda essa nossa arte para o Brasil inteiro”, conclui o grupo, que estreou recentemente no time de estrelas da ADPAR Records, agência que vem revelando novos talentos da música nos variados segmentos e ritmos musicais.

Retorno do grupo Soweto

E nos bastidores da gravação, Belo também falou sobre como tem sido conciliar a resenha com os afilhados, o retorno do grupo Soweto e sua carreira solo.

“Está sendo uma loucura. Estou fazendo três filmes esse ano, vou virar 2024 também trabalhando. Já tenho mais de 60 shows do Belo, enquanto artista solo, na minha agenda para o ano que vem. Depois, temos 34 shows do Soweto. Vamos fazer em Portugal e Holanda também. Começamos em março, no Engenhão (Rio de Janeiro) e depois passaremos pelo Brasil todo. Então estou muito feliz por isso e também por estar aqui hoje com a Trevo 13!”, disse Belo.

