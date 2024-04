Apadrinhado por Kevin O Chris, Jotta R lança ‘Quantas Histórias’, parceria dos artistas com Lima

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 12/04/2024 - 20:15 Para compartilhar:

“Quantas Histórias”. Esse é o título da música que une Jotta R, Kevin O Chris e Lima, prevista para ser posta em rotação na quinta-feira, 11, em todas as plataformas digitais de áudio. Já o clipe invade o youtube no dia seguinte. A canção, que traz uma instigante mistura entre o Afrobeat, Funk e R&B, marca oficialmente o lançamento do primeiro EP Visual de Jotta R, intitulado “Deixa Acontecer”.

Ao todo, o compilado reúne cinco faixas, interligadas, incluindo a música título que já está disponível para o público como uma espécie de aperitivo para o que virá agora.

“Esse projeto é muito importante pra mim, pra toda a minha equipe e para os meus fãs. Quero, através dele, poder apresentar para o grande público a minha identidade”, conta Jotta R, que assina junto com Kevin O Chris a composição de “Quantas Histórias”.

“Essa é uma música muito especial, ela fala sobre um casal com uma relação cheia de reviravoltas. Com várias idas e vindas e que mesmo assim não conseguem disfarçar a atração, quando se encontram”, acrescenta o artista, que prevê o sucesso já nas primeiras linhas do refrão da canção.

“Every day Every day. Essa preta é linda demais, disso eu sei. Cola esse corpinho no meu que, com certeza é maravilha de Deus. Foi embora com a minha blusa. A minha mente fez bagunça. Abalou minha estrutura. Ela chega e tumultua…”, canta o trio.

Amigos de longa data, Jotta R conta que já conhece Kevin O Chris vem antes mesmo do funkeiro se tornar nacionalmente conhecido, quando ele ainda atuava como DJ. E o fato de serem do mesmo escritório, somada a amizade, facilitou ainda mais o caminho para a parceria.

“Estamos apostando muito nessa música, por conta da batida, a melodia e letra chiclete, que além de envolver, provoca a identificação. Tenho certeza que muitas pessoas vão se reconhecer em alguns trechos dela, ou até na música inteira. Todo mundo já teve um amor assim”, pontua Jotta R.

O clipe da canção, ambientado numa fazenda em Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, apresenta uma espécie de continuação de “Deixa Acontecer”, e, claro, conta também com a participação de Kevin O Chris.

“O nosso som da favela por muito tempo, foi tão marginalizado. Aos poucos, estamos crescendo, chegando em todos os lugares e fazendo revolução com a nossa arte. Então o desejo é ver o nosso funk sempre no topo, é poder abrir portas para a rapaziada que quer seguir carreira não só no funk, mas em vários outros ritmos não tão valorizados, como o Jotta R, que é um artista que está fazendo a sua história, trazendo muita música boa para o público, como ‘Quantas Histórias’. Tanto a música quanto o clipe estão muito bons”, declara Kevin.

Avaliação também compartilhada por Lima, que não escondeu sua ansiedade: “Essa é uma música que traz algo diferente do que o mercado Brasileiro vem entregando, mas é um diferente muito bom, que tem ritmo, dança, melodia… então, as minhas expectativas estão lá em cima, por estarmos entregando para o público uma música de qualidade, que espero traga um retorno muito positivo, tanto para o Jotta R, quanto para mim e o Kevin também”, declara ele.

“Deixa Acontecer”, “Esquece o Que a Gente Viveu”, “Fica Comigo Amor” e “Uma Noite de Crime”, também fazem parte do EP, que chega como mais uma grande aposta da ADPAR Records, produtora que vem revelando novos talentos da música nos mais variados ritmos.

