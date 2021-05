AP: Polícia interrompe festa clandestina em município inundado por cheia de rio

A Polícia Civil interrompeu uma festa clandestina no Sul do Amapá e prendeu 26 pessoas por descumprirem medidas sanitárias impostas por decretos em meio à pandemia de Covid-19. As informações são do G1.

A festa acontecida numa região atingida por uma inundação do Rio Jari, na área portuária do município de Laranjal do Jari, a cerca de 256 km de Macapá. De acordo com o delegado Rômulo Viégas, o evento foi organizado em função da cheia do rio.

“Recebemos denúncias de que estaria acontecendo a ‘Malvina Fest’, que é o nome que eles dão pra festa na enchente. De imediato, fomos ao local denunciado e constatamos que as pessoas ali presentes estavam descumprindo os decretos estadual e municipal, e as medidas sanitárias impostas”, disse Viégas.

Entre os presos está a proprietária do bar onde o evento acontecia. Ainda segundo o G1, as pessoas foram detidas em flagrante e responderão por perturbação do sossego e por infração de medida sanitária preventiva.

