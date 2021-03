AP: Homem é preso por cárcere privado e estupro da filha de 12 anos

A Polícia Militar do Amapá prendeu um homem acusado de cárcere privado e estupro de vulnerável em Santana (AP). De acordo com a PM, a vítima, de 12 anos, é filha do suspeito. Ela contou para a polícia que foi estuprada e que era proibida de sair de casa. As informações são do G1.

O caso foi descoberto pela irmã da vítima que denunciou os crimes para uma equipe do Batalhão Ambiental da PM no sábado (27). Os agentes foram até a casa do acusado acompanhados do Conselho Tutelar.

Segundo o G1, com a confirmação da denúncia, a adolescente, uma testemunha e o suspeito foram levados para a 1ª Delegacia de Polícia de Santana (DPS).

