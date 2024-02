Aozora Bank projeta prejuízo forte, por exposição no setor imobiliário comercial dos EUA

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 01/02/2024 - 15:02 Para compartilhar:

O banco japonês Aozora Bank projetou nesta quinta-feira que terá um prejuízo de 28 bilhões de ienes no ano fiscal encerrado em março, como resultado de perdas associadas à forte exposição que detêm no mercado imobiliário comercial dos Estados Unidos. Antes, a expectativa era por um lucro de 24 bilhões de ienes. O alerta é mais uma evidência das crescentes incertezas em relação ao setor, em um quadro de juros restritivos.

Em comunicado, a empresa explica que o segmento de escritórios nos EUA enfrenta “condições adversas”, aceleradas pelo aperto da política monetária e a popularização do trabalho remoto. Por ter uma carteira exposta a esse tipo de empréstimos, a instituição bancária japonesa decidiu ampliar as provisões e projetou que a estabilização desse mercado deve demorar cerca de dois anos.

“Reavaliamos todos os empréstimos de escritório sem recurso dos EUA e revisamos as valuations de propriedades sob uma perspectiva prospectiva, tendo em conta o risco de descidas de preços nos próximos dois anos”, afirma.

Neste cenário, a ação do Aozora Bank despencou 21,49% na Bolsa de Tóquio nesta quinta-feira.

O balanço da companhia coincide com as repercussões dos resultados do americano New York Community Bancorp (NYCB), que informou ter registrado inesperado prejuízo no quarto trimestre, também por conta das perdas no setor imobiliário comercial.

