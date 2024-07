Aosta é capital mais cara na Itália; Nápoles, a mais barata

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 21/07/2024 - 15:01 Para compartilhar:

ROMA, 21 JUL (ANSA) – A cidade de Aosta, no norte da Itália, é a capital regional mais cara para se viver no país, enquanto Nápoles, principal metrópole do sul da península, é a mais barata.

O ranking foi elaborado pela associação de defesa dos direitos do consumidor Codacons, que comparou preços nas principais cidades italianas, incluindo produtos da cesta básica e serviços como dentista e cabeleireiro, e evidencia as disparidades econômicas entre norte e sul.

“Se considerarmos o conjunto de bens e serviços, Aosta é a cidade que apresenta o custo mais elevado, com um total de 573 euros [R$ 3,49 mil por mês]”, disse a Codacons.

Em seguida aparecem Milão, com 565,3 euros (R$ 3,45 mil), e Bolzano (R$ 3,44 mil), com 564,6 euros, ambas na Itália setentrional – os valores não incluem gastos com moradia.

Nápoles, na outra ponta do ranking, ostenta um custo de 363 euros (R$ 2,21 mil), logo atrás de Palermo, também no sul, com 392,7 euros (R$ 2,39 mil).

“Na comparação entre a mais cara e a mais econômica, a vida em Aosta custa 57,8% a mais que em Nápoles”, acrescentou a entidade.

Quando se analisa apenas produtos da cesta básica, como frutas e legumes, laticínios, carnes, macarrão, pães, bebidas e enlatados, Bolzano aparece na liderança, com 208 euros (R$ 1,27 mil), logo à frente de Trieste, com 206 euros (R$ 1,26 mil), e Milão, com 203,6 euros (1,24 mil). Já a mais barata é Catanzaro, no sul da península, com 156,5 euros (R$ 954). (ANSA).