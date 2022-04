‘Aos poucos’, diz amigo de Rodrigo Mussi sobre processo de extubação do ex-BBB

Por meio de um post na rede social na noite deste sábado (02), Matheus Mendes, amigo de Rodrigo Mussi, que está internado na UTI após sofrer um grave acidente de carro, na última quinta-feira (31), explicou que o ex-BBB ainda não foi completamente extubado.

“Pessoal, não entendam errado. Não estão extubando ele agora. Esse é um processo lento. Eles estão controlando a medicação e observando conforme forem diminuindo, aos poucos”, escreveu Matheus nos Stories do Instagram.

Na tarde deste sábado (02), Diogo Mussi, irmão de Mussi, deu mais informações sobre o estado de saúde do gerente comercial. Por meio dos Stories do Instagram, Diogo disse que Mussi segue sedado em recuperação lenta, mas com um quadro clínico estável.

“Primeiro boletim do dia 2 de abril: O Rodrigo segue estável, progredindo em recuperação. Ainda sedado, sendo que o processo de extubação é lento. As próximas horas são delicadas. Nós estamos otimistas e com muita fé que ele vai se recuperar”, escreveu ele na rede social.

Acidente de Rodrigo Mussi

Rodrigo Mussi foi arremessado do veículo, após o carro de um aplicativo se chocar com um caminhão. Ele sofreu traumatismo craniano e passou por algumas cirurgias na cabeça e na perna.

