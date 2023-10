Aos 98 anos, veterano da 2ª guerra mundial ganha R$ 4,2 milhões na loteria

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 03/10/2023 - 11:05 Compartilhe

Um veterano da Segunda Guerra Mundial esteve entre um dos cinco aposentados a ganhar o prêmio da People’s Postcard Lottery, uma loteria do Reino Unido. Bernard Botting, de 98 anos, tornou-se uma das pessoas mais velhas a já ter ganho o sorteio e recebeu um montante de 685 mil libras esterlinas (cerca de R$ 4,2 milhões).

+ Vídeo: ‘Casa do mal’ onde Hitler nasceu vai virar delegacia

Resumo:

O idoso teria comprado três bilhetes premiados que somados juntaram o valor equivalente a R$ 4,2 milhões;

Bernard Botting serviu durante a Segunda Guerra Mundial e começou a jogar na loteria com a sua esposa já falecida;

De acordo com ele, a maior parte do dinheiro irá para a sua filha, que tem cuidado dele.

Na People’s Postcard Lottery, o prêmio sorteado é sempre dividido com os apostadores que possuem o mesmo código postal. Pelas regras da loteria, cada jogador pode participar com até três bilhetes. Por isso, o idoso ficou surpreso ao receber três cheques de £ 228.571 (cerca de R$1,4 milhão)

O homem declarou que ele nunca pensou que ganharia de fato e que agora todos da família vão ganhar alguma coisa. “Minha filha vai ganhar grande parte porque ela tem sido fantástica. Ela passou a cuidar de mim depois que minha mulher faleceu e agora toma conta de mim todos os dias”, explicou o senhor de 98 anos.

Bernard Botting é um veterano de guerra que serviu nos fuzileiros navais britânicos, os Royal Marines, durante o maior conflito da história da humanidade, a Segunda Guerra Mundial. Ele entrou para o exército aos 17 anos de idade e serviu ao redor do mundo.

O homem passou a jogar na loteria com a sua esposa, Doris, que morreu em 2017, aos 93 anos de idade. “Ela estaria embasbacada!”, Bernard disse ao portal de notícias britânico Metro. “Quando começamos a jogar na loteria, minha mulher me disse que se alguma vez ganhássemos, deveríamos compartilhar todo o dinheiro com nossa família”. O veterano de guerra ainda complementa que é uma pena ela não estar aqui para ver isso.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias