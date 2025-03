Aos 95 anos, Fernanda Montenegro abre ano da ABL com recital literário

A atriz e acadêmica Fernanda Montenegro atraiu nesta terça-feira (11) um público grande para a Academia Brasileira de Letras (ABL), no Rio de Janeiro. Uma fila longa se formou do lado de fora do prédio e o auditório principal ficou lotado para assistir ao recital que abriu a programação cultural de 2025 da ABL.

Em uma sala escura, com palco, cenário e roupas pretas, a luz realçou ainda mais rosto, mãos e cabelos brancos da atriz. E evidenciou a habilidade de alternar entre diferentes tons e expressões que os textos escolhidos para o recital pediam. Em cerca de uma hora e quarenta minutos ininterruptos de apresentação, ela apresentou um fôlego invejável para alguém com 95 anos de idade.

No evento chamado Uma Academia toda prosa, Fernanda leu contos e crônicas acadêmicos atuais e do passado: Ailton Krenak, Ana Maria Machado, Antonio Carlos Secchin, Antônio Torres, Domício Proença Filho, Edgard Telles Ribeiro, Godofredo de Oliveira Neto, Heloisa Teixeira, Ignácio de Loyola Brandão, João Almino, Paulo Coelho, Rosiska Darcy de Oliveira, Ruy Castro e Machado de Assis.

Até dezembro, a ABL tem uma agenda cheia de atividades que celebram a literatura brasileira. A escolha de Fernanda Montenegro para o primeiro evento do ano vem pouco tempo depois de o filme brasileiro Ainda Estou Aqui, no qual a atriz atua, vencer o Oscar de melhor filme estrangeiro. Ela também estará nos cinemas a partir da próxima quinta-feira (13), com o filme Vitória.

“O momento foi ideal, embora não tenha sido programado por isso. Nós tínhamos combinado isso muito antes do filme Ainda Estou Aqui ter sido selecionado para representar o Brasil no Oscar. Mas veio na melhor hora para homenagear a Fernanda Montenegro e a Fernanda Torres, e a cultura brasileira, que é o diretivo central da academia”, disse Merval Pereira, presidente da ABL.

Durante o ano, estão previstas 38 conferências na ABL nos ciclos das terças-feiras às 16h. Às quintas-feiras, às 17h30, mesas-redondas, peças de teatro, lançamento de livros e filmes. Além do carro-chefe, a literatura, também há espaço para música popular, dramaturgia, mercado editorial, questão ambiental e memorialismo.

Os próximos eventos do mês de março são:

13/03 – 17h30 – Lançamento de uma nova edição da gramática de Evanildo Bechara Um Bechara renovado em nova edição da Moderna Gramática Portuguesa, por Ricardo Cavaliere, com coordenação de Antonio Carlos Secchin.

18/03 – 16h – Conferência Samba de enredo e literatura, por Luiz Antonio Simas.

20/03 – 17h30 – Leitura dramática de Nausícaa de Gilberto Schwartsmann. Com os atores José Adão Barbosa, Sandra Dani e Luis Paulo Vasconcellos.

25/03 – 16h – Conferência Direito e Literatura, por José Roberto de Castro Neves.

27/03 – 17h30 – Caravanas Euclidianas, com Noilton Nunes, Regina Abreu e Ivana Bentes.