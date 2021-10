Aos 94 anos, morre pintor italiano Achille Perilli

ROMA, 17 OUT (ANSA) – O pintor italiano Achille Perilli, 94 anos, morreu neste domingo (17) no hospital Santa Maria della Stella, em Orvieto, informou a família, sem especificar a causa do falecimento.

O artista é considerado um dos mestres do país na pintura abstrata e, ao lado de Piero Dorazio, Giovanni Guerrini e Renzo Vespignani, fundou o Grupo Arte Social (GAS). Em 1947, foi um dos participantes da redação do manifesto “Forma1” em defesa da arte abstrata.

O romano foi muito reconhecido em vida, com dezenas de exposições e mostras na Itália e no exterior. Em 1969, a Bienal de Veneza chegou a reservar diversas suas obras, caracterizadas por cores vivas e brilhantes.

O historiador, crítico de arte e deputado Vittorio Sgarbi, usou suas redes sociais para lamentar a morte do artista e dizer que estava “comovido e sofrendo” por sua partida. “Perilli tinha uma inteligência lúcida e geométrica”, acrescentou.

O político ainda lembrou que, em 20 de outubro, uma nova mostra sobre o pintor será inaugurada em Rovereto e que “infelizmente, agora ela será póstuma”.

“O que parece incrível é que a mostra, já pronta, que tristemente celebrará o mestre, será inaugurada em 20 de outubro. Nessa coincidência, um misto de dor e honra, há o mistério da vida e da morte, que só a arte resolve”, pontuou ainda. (ANSA).

Saiba mais