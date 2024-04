Aos 94 anos, Lima Duarte tem contrato vitalício com a Globo, mas está vivendo longe dos holofotes

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 01/04/2024 - 16:57 Para compartilhar:

O ator Lima Duarte completou 94 anos na última sexta-feira, 29, com um churrasco ao lado dos familiares. Os momentos foram compartilhados pelo artista no seu perfil do Instagram, que soma cerca de 763 mil seguidores.

Por lá, ele também mostra como está sua rotina longe das câmeras, encontro com os amigos, paixão pelo seu time do coração e lembranças dos seus trabalhos. Na TV Globo, ele é um dos nomes que mantém contrato vitalício, mas não atua desde 2017, quando fez parte do elenco “O Outro Lado do Paraíso”.

Considerado um dos fortes nomes da teledramaturgia, ele começou sua carreira no rádio e com o apoio da mãe, estreou sua primeira novela, na TV Tupi, em “Sua Vida Me Pertence” (1951).

Na emissora, ele esteve presente em produções até 1971, entre elas “TV de Vanguarda” (1952/1960), “E o Vento Levou” (1956), ” Grande Teatro Tupi” (1959/1964), “Cleópatra” (1962), “Gutierritos, o Drama dos Humildes” (1964), “O Direito de Nascer (1964), “A Gata” (1964), “A Ré Misteriosa” (1966), “O Rouxinol da Galileia” (1968), “As Bruxas” (1970) e “A Fábrica” (1971).

Na Globo, seu primeiro papel foi em 1973, no clássico “O Bem-Amado”. Depois, atuou em grandes obras como “Roque Santeiro” (1975), “Tenda dos Milagres” (1985), “Rainha da Sucata” (1990), “Pedra sobre Pedra” (1992), “Fera Ferida’ (1993), “A Próxima Vítima” (1995), “Pecado Capital” (1998), “Porto dos Milagres” (2001), “O Quinto dos Infernos” (2002), “Da Cor do Pecado” (2004), “Caminho das Índias” (2009). “Araguaia” (2010) e “I Love Paraisópolis” (2015).

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias