Aos 93 anos, morre jornalista Piero Angela na Itália

ROMA, 13 AGO (ANSA) – Morreu neste sábado (13), aos 93 anos, o autor, divulgador científico e jornalista Piero Angela, informou o filho Alberto em suas redes sociais. “Boa viagem, papai”, postou em seu Instagram para anunciar o falecimento de um dos mais importantes comunicadores da história da TV do país.

Nascido em Turim em 1928, Piero Angela começou no jornalismo em 1968 e suas primeiras aparições contaram com parcerias de intelectuais como Umberto Eco. Depois de trabalhar um tempo na rádio, ele foi convidado pela RAI para apresentar um dos telejornais.

Em 1981, ainda na RAI, o jornalista deixa as notícias diárias para se dedicar a um novo programa de divulgação de fatos científicos, o “Quark”, um dos maiores do tipo na história da TV italiana. Com simplicidade, o italiano consegue levar matérias complexas à população, das questões que envolviam o corpo humano até as maiores novidades tecnológicas.

Nos últimos dias, Piero Angelo gravou uma mensagem para o site do programa “SuperQuark”, que acabou se tornando uma espécie de despedida.

“Caros amigos, eu não gosto de não estar mais com vocês após 70 anos juntos. Mas, também a natureza tem seus ritmos. Foram anos para mim muito estimulantes que me levaram a conhecer o mundo e a natureza humana”, afirmou.

“Sobretudo, tive a sorte de conhecer pessoas que me ajudaram a realizar aquilo que todo homem quer descobrir. Graças à ciência e a um método que permite enfrentar os problemas de modo racional, mas ao mesmo tempo humano. Apesar de uma longa doença, consegui levar até o fim todas as minhas transmissões e os meus projetos. Foi uma aventura extraordinária, vivida intensamente e tornada possível graças a colaboração de um grande grupo de autores, colaboradores, técnicos e cientistas”, pontuou ainda.

Reações – A morte de Piero Angela gerou comoção em todos os principais políticos italianos, que lamentaram a perda do jornalista, mas ressaltaram a qualidade do trabalho ao longo dos anos.

“Sinto grande dor pela morte de Piero Angela, intelectual refinado, jornalista e escritor que marcou de maneira inesquecível a história da TV italiana, sempre aproximando as mais amplas faixas de público ao mundo da cultura e da ciência, promovendo a difusão de maneira firme e envolvente. Exprimo minhas condolências mais profundas e a minha proximidade à sua família, destacando que morre um grande italiano reconhecido pela República”, afirmou o presidente da Itália, Sergio Mattarella, em nota oficial.

O premiê Mario Draghi também se manifestou e afirmou que a “Itália é profundamente grata a Piero Angela”.

“Foi um maestro da divulgação científica, capaz de entrar na casa de gerações de italianos com inteligência, elegância e simpatia. As suas transmissões e a sua sabedoria tornaram a ciência e o método científico claros e fáceis para todos. O seu compromisso civil contra a pseudociência foi uma salvaguarda fundamental para o bem comum e tornou a Itália um país melhor.

Piero Angela foi um grande italiano, capaz de unir o país como poucos”, ressaltou Draghi.

A morte do comunicador também foi lamentada pelos principais líderes políticos italianos.

Giorgia Meloni, da sigla de extrema-direita Irmãos da Itália (FdI), pontuou que sentia “profunda dor e sincera comoção pela perda de um dos mais famosos divulgadores científicos que a Itália já viu”. “Descanse em paz, Piero Angela”, escreveu nas redes sociais.

Já o secretário-geral do Partido Democrático, de centro-esquerda, afirmou que estava sentindo uma “tristeza imensa e uma gratidão infinita por tudo aquilo que Piero Angela nos deu e representou”. “Um grandíssimo italiano. Um vazio intransponível”, postou em seu Twitter.

O líder do ultranacionalista Liga, Matteo Salvini, afirmou que o país perdeu “um grande italiano”.

Silvio Berlusconi, do centro-direita Força Itália, afirmou que soube “com profunda dor” sobre a morte de Piero Angela. “Era um senhor culto e gentil, representava um estilo e uma maneira de fazer televisão que sempre admirei. O seu profissionalismo e a sua cortesia farão falta ao mundo da informação televisiva.

Estou próximo a dor do filho Alberto e dos familiares”, afirmou.

