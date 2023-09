Aos 91 anos, Stênio Garcia fala sobre vida sexual: ‘Pratico tantrismo e rola de tudo aqui em casa’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 04/09/2023 - 9:51 Compartilhe

Em entrevista ao jornal O Globo, o ator Stênio Garcia, de 91 anos, que em julho foi internado com um quadro de septicemia, falou sobre seu atual estado de saúde e revelou que sua vida sexual ainda é bastante ativa.

+Conheça o médico Felipe Zecchini Muniz, pai do primeiro filho de Suzane von Richthofen

“É a minha segunda chance. Estou agarrando com unhas e dentes. Acho que não vai ser tão cedo – a morte -. Penso sempre positivo. Gosto muito da vida, do número cem. Quero chegar lá! Tive uma avó que foi até 105. Eu já passei dos 90 anos de idade. Não quero perder tempo. Estou me sentindo superbem”, disse Stênio.

Casado há mais de 20 anos com Marilene Saade, o veterano contou que pratica tantrismo: “Namoro a minha mulher. Agarro muito a Marilene e pratico tantrismo. Rola de tudo aqui em casa. Me sinto com disposição. O coração está batendo perfeitamente, consigo dar um salto mortal. Inclusive, também já posso voltar a trabalhar”, finalizou.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias