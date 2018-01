Aos 91 anos, morre o fundador da Ikea Ingvar Kamprad

ROMA, 28 JAN (ANSA) – O fundador da Ikea, Ingvar Kamprad, faleceu neste domingo (28) aos 91 anos, informou o site da icônica marca de móveis sueca.

“Ingvar Kamprad faleceu em paz em sua casa”, informou a marca referindo-se à residência que fica em Smaland, ao sul do território sueco. Kamprad fundou a Ikea aos 17 anos, em 1943, e é considerado um dos revolucionários do setor no século 20. Enfrentou críticas sobre ter feito negócios com o regime nazista, o qual considerava o “maior erro de sua vida”, mas virou um símbolo da produção de móveis simples, mas valorosos.

Com uma vida discreta e até simples, como quando foi receber o prêmio de “empresário do ano em Londres e se dirigiu ao local do evento de gala de ônibus, ele não era visto esbanjando seu dinheiro – mesmo sendo um dos homens mais ricos do planeta.

Atualmente, o comando da marca está nas mãos de seus três filhos (Peter, 44 anos, Jonas, 41, e Matthias, 39). A empresa tem mais de 190 mil funcionários em diversos países e tem um volume de negócios de cerca de 38 bilhões de euros por ano. (ANSA)