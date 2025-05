Aos 91 anos e pesando 130 kg, Francisco Cuoco enfrenta problemas de saúde

O ator Francisco Cuoco, considerado um dos grandes nomes da teledramaturgia brasileira, atualmente vive um período de fragilidade física. Aos 91 anos e pesando cerca de 130 quilos, o veterano lida com sérias limitações de mobilidade, inchaço nas pernas e manchas nos pés.

Cuoco mora com sua irmã Gracia, de 86 anos, em um apartamento na zona sul de São Paulo, onde recebe apoio diário de cuidadores para atividades básicas.

Mesmo com as dificuldades e desafios, o artista mantém a mente ativa e encara a situação com serenidade. “Tenho alguns problemas de saúde, de locomoção. Mas é suportável”, disse em recente entrevista à Folha de S. Paulo.

Francisco Cuoco também revelou que a ansiedade tem contribuído para o ganho de peso, já que encontra na comida uma forma de compensação emocional.

Distante da televisão desde 2020, quando fez sua última aparição na novela Salve-se Quem Puder, Cuoco afirmou que já não se interessa mais por novelas. Prefere assistir a telejornais e filmes, embora admita que muitos são longos demais para seu gosto atual. Apesar do afastamento das telas, suas memórias continuam vivas.

Ele recordou com entusiasmo momentos de sucesso em tramas como Selva de Pedra (1972) e Pecado Capital (1975). “Lembro direitinho. É chocante, foram muitos encontros, muitos achados na teledramaturgia. Eu era especial. Vejo fotos da época e percebo que era um ‘galãzura’ mesmo”, comentou.