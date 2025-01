Aos 90 anos, Renato Aragão ignora envelhecimento e brinca: ‘Estou nascendo agora’

O comediante Renato Aragão, o eterno ‘Didi Mocó’, é um dos comediantes mais conhecidos da televisão brasileira. O artista completa 90 anos nesta segunda-feira, 13, e revelou em entrevista ao Fantástico, da TV Globo, que está “vivendo a vida sem medo de ser feliz”.

Didi disse também que o segredo para combater o envelhecimento é viver com pensamentos positivos. “Não pensar em coisas ruins. Sempre penso em coisas boas. Hoje, vai ser um dia muito bom, tem que ser alegre, vou até cento e tantos anos”, disse.

“Tem que pensar em coisas boas, embora coisas ruins surjam, mas o importante é pensar coisas boas, em alegria e sempre estar feliz da vida. Não se acomodar e dizer ‘ah, eu estou velho, tenho 90’. Que nada, estou nascendo agora”, completou.

Na sequência, afirma que a positividade sempre dá respostas para combater as adversidades do dia a dia e exalta a parceria com a esposa, Lilian Aragão: “Problema vem, não vivemos no mar de rosa eterno, mas eu vou passar por cima dele… Agora, eu sinto mais feliz porque tenho uma pessoa que cuida de mim. O nome dela é Lilian, a mulher maravilha”.

Renato Aragão também entrega que está ajudando a terminar a produção do roteiro de um filme em que seu personagem famosos Didi Mocó fala em inglês: “Nunca [imaginei ser o que sou]. A coisa que mais queria fazer é cinema. Agora estou planejando um filme internacional”.

Lilian Aragão também comenta sobre a parceria ao lado do artista: “A minha vida é dedicada ao Renato, e não me arrependo porque Deus me deu um presente. Eu sou muito apaixonada, muito agradecida por tudo o que ele me ensinou, tudo o que eu vivi, toda alegria que a gente está vivendo e que ainda está por vir por muitos anos”.

