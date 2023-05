Aos 90 anos, lenda do country Willie Nelson entrará no Hall da Fama do Rock

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 03/05/2023 - 12:04 Compartilhe

(Reuters) – O ícone da música country Willie Nelson, que comemorou seu aniversário de 90 anos no fim de semana passado com um show repleto de estrelas no Hollywood Bowl, está entre os artistas que entrarão para o Hall da Fama do Rock & Roll este ano, anunciaram os organizadores nesta quarta-feira.

Indicado pela primeira vez para a honraria do rock, Nelson se junta às lendas do country Dolly Parton, que foi incluída no Hall da Fama em 2022, Hank Williams e Johnny Cash.

Os outros artistas incluídos de 2023 são o falecido cantor pop George Michael, a rapper Missy Elliott, a cantora Sheryl Crow – todos na votação pela primeira vez – e a cantora Kate Bush, a banda de rock Rage Against the Machine e o grupo vocal de R&B The Giradores.

Eles foram escolhidos entre 14 indicados por mais de 1.000 artistas e membros do setor, além de votos de fãs.

A 38ª cerimônia acontecerá em 3 de novembro no Barclays Center, em Nova York.

“Estamos honrados que a cerimônia de novembro em Nova York coincida com dois marcos na cultura musical; o 90º aniversário de Willie Nelson e o 50º aniversário do nascimento do hip hop”, disse John Sykes, presidente da Rock & Roll Hall of Fame Foundation.

(Reportagem de Mary Milliken)

