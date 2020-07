Aos 89 anos, ex-chefão da F1 diz que não troca fralda de filho: ‘Para isso tem as esposas’ Declaração considerada machista de Bernie Ecclestone foi alvo de comentários nas redes sociais

O ex-chefão da Fórmula 1, Bernie Ecclestone participou de um programa matinal do canal ‘ITV’, do Reino Unido, do lado da esposa brasileira Fabiana. Os dois falavam sobre o nascimento de Ace Ecclestone, filho do casal, quando Bernie de 89 anos foi perguntado se estava trocando fraldas do menino.

– Eu faço o que for necessário, quando for necessário. No momento não é necessário. Para isso tem as esposas – disse.

O apresentador do programa responde que o comentário de Bernie parece controverso, que rebate.

– A maioria das coisas que eu digo parece ser. É assim que as pessoas reagem – disse.

O comentário do polêmico dirigente da Fórmula 1, que ainda faz parte do conselho que comanda a categoria, mas que deixou de ser CEO em 2017, repercutiu na Inglaterra como uma fala machista. Recentemente, Ecclestone causou polêmica durante os protestos de negros contra o racismo ao afirmar que ‘Em muitos casos negros são mais racistas do que brancos’. O comentário gerou repúdio de Lewis Hamilton nas redes.

