Aos 79 anos, Leci Brandão é internada em São Paulo

A cantora Leci Brandão está internada desde a última segunda-feira, 15, em um dos hospitais de São Paulo. Segundo publicação no portal g1, a equipe da sambista, que é deputada estadual, informou que ela precisou de médicos após apresentar problemas de circulação na perna.

“Na última segunda-feira, 15/01, a artista e deputada estadual por São Paulo, Leci Brandão, foi realizar exames de rotina e os médicos detectaram novas questões vasculares. Leci já realizou um procedimento no ano anterior para enfrentar o mesmo problema e os profissionais avaliaram que a recuperação dela se daria de forma mais efetiva se ela permanecesse no hospital por alguns dias. O quadro de Leci é estável. A deputada segue em repouso e passa bem”, diz comunicado divulgado pela equipe da artista.

Já na manhã deste sábado, 20, os assessores da parlamentar informaram que o quadro de saúde da cantora é estável, mas ainda precisa se manter em repouso.

No último mês de setembro, a cantora foi levada às pressas para o hospital após passar mal com fortes dores em um dos braços e no pulso durante um voo da ponte aérea entre São Paulo e Rio de Janeiro.

