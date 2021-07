Aos 78 anos, morre a artista italiana Raffaella Carrà

ROMA, 5 JUL (ANSA) – Morreu nesta segunda-feira (5), aos 78 anos, a artista italiana Raffaella Carrà, informou em nota o diretor e colega Sergio Iapino. Sem citar a causa do falecimento, o apresentador destacou que ela estava “enfrentando uma doença há tempos”.

“Raffaella nos deixou. Ela foi para um mundo melhor, onde a sua humanidade, a sua risada inconfundível e o seu extraordinário talento brilharão para sempre”, disse Iapino em nota.

O velório e o enterro serão, conforme pedido da artista, simples e rápidos e serão anunciados em breve.

“Em suas últimas falas, Raffaella pediu um caixão simples de madeira e uma urna para as suas cinzas. Na hora mais triste, sempre única e não imitável, como a sua envolvente risada”, ressalta ainda o comunicado.

Cantora, dançarina, apresentadora e atriz, Carrà era considerada uma das mais versáteis artistas italianas. Nascida em Bolonha, em 18 de junho de 1943, como Raffaella Maria Roberta Pelloni, fez sua estreia na TV em 1961 e, em 1970, tornou-se muito conhecida do público ao apresentar o “Canzonissima”.

Desde então, apresentou diversos programas da televisão italiana pela emissora “RAI” e chegou a apresentar o tradicional Festival de Sanremo de 2004. Ainda na televisão, um de seus últimos trabalhos foi como técnica do programa “The Voice” por três temporadas. O último programa foi o “A raccontare comincia tu”, da “Raitre” de 2019.

Já na música, lançou 25 álbuns entre 1970 e 2018, com diversos reconhecimentos de discos de ouro e platina. No cinema, foram 26 participações e atuações em longas entre os anos de 1952 e 2013, sendo que em várias delas ela interpretou a si mesma, tamanho o sucesso que fazia entre os italianos.

Em sua última mensagem no Twitter, Carrà agradecia o carinho dos fãs pelas felicitações por seu aniversário, em 18 de junho deste ano. “Obrigada a todos! Vocês me inundarão com as felicitações, o carinho de vocês me comove, os abraço e desejo um verão com o retorno à normalidade”, escreveu na postagem. (ANSA).

