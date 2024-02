Aos 72 anos, Vera Fischer recebe elogios ao postar clique de biquíni: ‘Boneca’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 13/02/2024 - 8:04 Para compartilhar:

Vera Fischer, de 72 anos, mostrou que a cada dia que passa está ainda mais bela. Na segunda-feira, 12, de Carnaval, a atriz compartilhou uma selfie em seu perfil no Instagram de biquíni, exibindo toda sua boa forma.

“Segunda de carnaval em casae só de biquíni, no ar refrigerado, largada no sofá, num arroxo com Yuki e Aisha Afinal, quem trabalha no carnaval tem direito a descanso, né não? Amores, Feliz Carnaval!!!”, escreveu Fischer na legenda do post.

A veterana arrancou dos seguidores diversos elogios, como “Boneca”, “Maravilhosa” e “Sempre linda”, foram alguns dos adjetivos deixados pelos usuários nas redes sociais.

