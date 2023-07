Aos 70 anos, morre ator Paul Reubens, conhecido pelo personagem Pee-wee Herman

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 31/07/2023 - 19:48 Compartilhe

O ator Paul Reubens morreu, no último domingo (30), aos 70 anos, após seis anos se tratando contra um câncer. Também comediante e roteirista, ele ficou famoso com seu personagem infantil fictício Pee-Wee Herman. O falecimento foi anunciado através das redes sociais, nesta segunda-feira (31).

“Ontem à noite, nos despedimos de Paul Reubens, um icônico ator, comediante, escritor e produtor americano cujo amado personagem Pee-wee Herman encantou gerações de crianças e adultos com a sua positividade, capricho e crença na importância da bondade. Paul lutou corajosamente e privadamente contra o câncer durante anos com a sua tenacidade e sagacidade. Um talentoso e prolífico, que viverá para sempre no panteão da comédia e nos nossos corações como um amigo precioso, e homem de caráter notável e generosidade de espírito”, diz o comunicado no perfil oficial do artista no Instagram.

Ele havia deixado um texto em que pedia desculpas por não ter tornado público seu diagnóstico de câncer. Na despedida, ele também deixou um discurso para adicionar ao comunicado de seu falecimento.

“Por favor, aceite minhas desculpas por não tornar público o que tenho enfrentado nos últimos seis anos. Sempre senti muito amor e respeito de meus amigos, fãs e apoiadores. Eu amei muito todos vocês e gostei de fazer arte para vocês”, finalizou ele.

De acordo com o comunicado, Paul também pediu para que qualquer expressão de solidariedade fosse feita em homenagem aos seus falecidos pais, Judy e Milto Rubenfeld, além do Stand Up to Cancer, uma organização sem fins lucrativos dedicada ao apoio e pesquisa de Demência e Alzheimer.

Paul Reubens nasceu em Nova York, mas começou a carreira artística em Los Angeles, nos Estados Unidos, ainda na década de 1970, durante apresentações ao vivo do grupo de comédia The Groundlings.

Já em 1980, o artista estreou o programa The Pee-wee Herman Show, que o tornou conhecido.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Pee-wee Herman (@peeweeherman)

