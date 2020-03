Aos 67 anos morre o jornalista Celso Pinto, um dos criadores do jornal Valor Econômico

Jornalista econômico influente, Celso Pinto morreu aos 67 anos nesta terça-feira (3) na capital paulista. Ele que foi um dos fundadores do jornal Valor Econômico, especializado em economia, estava internado no hospital Albert Einstein desde o último dia 8 de fevereiro.

O jornalista que é formado em Ciências Sociais pela Universidade de São Paulo (USP) e em jornalismo pela faculdade Cásper Líbero foi repórter de economia e colunista do jornal Folha de S. Paulo. Atuou no periódico a Gazeta Mercantil e em 1999 foi convidado pelos grupos Folha e Globo para comandar e formar a equipe inicial do jornal Valor Econômico, no qua era diretor de redação.

Celso a deixa mulher, a jornalista Célia de Gouvéia Franco, dois filhos, Pedro e Luís e o neto Davi.