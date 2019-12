Aos 67 anos, Bruna Lombardi posta foto de biquini e encanta fãs

Bruna Lombardi, continua maravilhosa e está causando um verdadeiro rebuliço no instagram neste último sábado. A atriz de 67 anos, publicou uma foto com um biquíni azul, para falar da sua paixão pela cor.

“Adoro todas as cores e amo a mistura. Amo a diversidade e todas as possibilidades que a natureza nos apresenta. Mas tenho uma particular paixão por azul… tanta coisa em volta de mim é dessa cor…E você, me conta, qual sua cor favorita?”, escreveu a musa na legenda, ganhando vários elogios.

Veja o post: