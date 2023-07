Aos 64 anos, Gretchen surge loira pela primeira vez e surpreende fãs: ‘Ainda mais linda’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 20/07/2023 - 22:09 Compartilhe

A cantora Gretchen provou que sempre é hora de se lançar às mudanças e, aos 64 anos, surgiu loira pela primeira vez.

Nesta quinta-feira (20), ela apresentou o novo visual através do Instagram e impressionou os fãs.

Vivendo em Portugal, a Rainha do Rebolado fez os registros durante o verão europeu para mostrar seu visual inspirado no filme Barbie.

Esdras de Souza, marido da cantora, foi quem publicou as primeiras imagens da cantora em versão loira.

“Minha gente, por aqui estamos a todo vapor com a morena toda estilosa. ‘Barbieando’ com look capilar novo”, disse ele na legenda da publicação.

Nos comentários, os seguidores deixaram suas impressões e elogiaram a mãe de Thammy Miranda.

“Daqui a pouco as invejosa de plantão aparecem”, disse um fã. “Amei o novo visual”, declarou outro seguidor. “Gente, ela ficou ainda mais maravilhosa”, escreveu um terceiro usuário da plataforma.

