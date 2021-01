Aos 63 anos, Christina Rocha ganha elogios em foto de biquíni

A apresentadora Christina Rocha, famosa pelo “Casos de Família”, do SBT, surpreendeu os seguidores do Instagram nesta quarta-feira (6). Ela, que tem 63 anos, apareceu de biquíni curtindo um dia de sol e piscina em sua casa no Rio de Janeiro.

+ Rafa Vitti fala sobre oportunidades que conseguiu depois de “Malhação Sonhos”

+ “Construiu um sol para você?”, brincam internautas em foto de Rodrigo Hilbert se bronzeando

“Sol gostoso”, escreveu na legenda. Os fãs não pouparam elogios nos comentários: “Gata”, disse um internauta. “Maravilhosa”, comentou outra. “Arrasou no corpão”, constatou uma terceira. Já outros seguidores acreditam que a apresentadora manipulou a imagem, abusando do “Photoshop”.

Veja também