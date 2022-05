Aos 62 anos, Maria Padilha exibe corpão em foto de biquíni na praia

Com seus 62 anos recém-completados no último domingo (8), a atriz Maria Padilha publicou, em seu perfil no Instagram, uma foto de biquíni na praia, e exibiu o shape em forma.





O clique foi feito pelo marido da atriz, Brenno Meneghel, de 35 anos. Na legenda, ela escreveu: “Qualquer momento de prazer é um prazer é um tesouro. 6.2 A tal da terceira idade não é ruim!”.

A atriz recebeu uma chuva de comentários de famosos e anônimos em sua publicação. “Você é demais, Maria”, escreveu o ator e diretor Guilherme Fontes.

“Liiindaaaa”, cravou Glória Pires. O colega Tuca Andrada também aproveitou a data para desejar um “Feliz dia das mães, gatarossa” para a atriz.

Marcos Palmeira também deixou seu elogio à amiga: “Tá linda como sempre”, disse o ator de Pantanal. E Ary Fontoura escreveu: “Maravilhosa!”.