Aos 61 anos, Xuxa é eleita uma das mulheres mais sexy do mundo

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 06/10/2024 - 9:04 Para compartilhar:

A apresentadora Xuxa Meneghel, 61 anos, está na lista das 100 mulheres mais sexy do mundo. A eterna Rainha dos Baixinhos está na 25ª posição. No ano passado, ela ocupou a 22ª colocação.

+Mumuzinho revela que Regina Casé lhe emprestou R$ 250 mil: ‘É uma mãezona’

“Xuxa sempre foi a frente do seu tempo com assuntos polêmicos, e hoje, mais madura e desbocada, continua deixando a gente com água na boca”, diz um dos trechos do anúncio.

A lista é organizada e divulgada por fãs. A eleição era promovida anualmente pela extinta revista Vip e foi encerrada oficialmente em 2018.

“Para começar, ela é uma das brasileiras mais famosas do mundo. Ganhou o título de ‘Rainha dos Baixinhos’, mas poderia também ganhar o dos altinhos. Xuxa começou a carreira como modelo, e podemos falar? Se tivesse continuado, teria tido êxito e se tornado uma das melhores no ramo”, diz Club da Vip.